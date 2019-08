Uomo, come conservare un aspetto riposato: i consigli per il rientro

Come ogni anno, la vera scommessa alla fine delle vacanze è riuscire a conservarne il più a lungo possibile gli effetti benefici. Tendenzialmente più spessa e più grassa rispetto a quella della donna, la pelle dell’uomo mai come nel periodo immediatamente successivo all’esposizione al sole ha bisogno di ritrovare innanzitutto la giusta idratazione . È questo il momento di affidarsi a creme doposole per il corpo e dalle texture più fresche e leggere per il viso, per scongiurare così l’inestetico effetto lucido e la comparsa delle rughe.

L'attore australiano Chris Hemsworth



COME AVERE UN COLORITO UNIFORME? – Il mondo del beauty viene così incontro anche al mondo maschile. Piccole ed eventuali discromie, ad esempio, possono essere mascherate con un po’ di correttore nei punti strategici del viso e grazie al supporto di creme colorate e fondotinta leggeri. Scompaiono così le occhiaie, l'incarnato appare più luminoso e le imperfezioni nascoste. Attenzione ai profumi: con il caldo, le fragranze tendono a diventare più forti e intense. Motivo per cui potrebbe essere più indicato optare per un’acqua di colonia. Questo non è neppure tempo per i capelli dallo styling troppo definito: accantonate per un po’, se possibile, cere e gel e fissate un primo appuntamento con il barbiere di fiducia. Infine, attenti alle mani: non rinunciate ad averle sempre curate e con le unghie corte.