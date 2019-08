Beauty, come truccarsi per una serata dopo aver preso il sole

Dopo aver preso il sole, alla fine della giornata, è sempre bene idratare la pelle con maschere e creme doposole o dedicarle cure e coccole con prodotti lenitivi, specialmente se arrossata. Come comportarsi, invece, nel caso in cui si abbia in programma un’uscita, per la serata? Con un make up appropriato , caratterizzato da texture specifiche per idratare e uniformare il colorito e nuance che esaltino l’abbronzatura .

PER SPLENDERE DI LUCE PROPRIA – Innanzitutto va tenuto presente che il trucco è sempre consigliato perché l’abbronzatura aiuta ma, da sola, può non bastare. Sì a fondotinta fluidi e creme colorate ma attenzione a non usare la stessa tonalità abituale perché, invece di uniformare e illuminare, potrebbe spegnere. Stessa regola vale anche per i correttori. Per gli occhi, si può invece osare con ombretti dai colori brillanti e accesi, così come per le labbra, i cui contorni possono essere definiti da matite a lunga durata.