Beauty, un’abbronzatura perfetta e duratura: cosa portare in valigia

ATTENZIONE E METODO - Dopo aver esfoliato la pelle con uno scrub per rimuovere le cellule morte almeno una settimana prima dell’esposizione al sole, si può procedere, una volta in spiaggia, stendendo la crema solare più indicata per il proprio fototipo. Il consiglio è quello di partire sempre da una protezione molto alta e diminuirla man mano, con il passare dei giorni e quando il colorito è più definito. Va prestata anche molta attenzione alle zone sensibili, come labbra, naso e orecchie, oltre ai nei, alle cicatrici e ai tatuaggi.



PER BRILLARE DI LUCE PROPRIA - A fine giornata, il passaggio più importante per il mantenimento dell’abbronzatura: la pelle va lenita con cura, rinfrescata e nutrita, sempre con prodotti specifici, che riparano anche dai danni provocati dai radicali liberi. Una buona idratazione garantisce, infatti, anche una lunga tenuta della tintarella. Un volta terminato questo step, si può esaltare il risultato ottenuto con un velo di olio illuminante: ‘cattura’ la luce, intensifica ed esalta il colore.