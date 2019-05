Beauty, come avere un’abbronzatura che valorizzi i punti di forza

La bella stagione pare essere finalmente alle porte: è in arrivo il primo caldo e così la voglia di scoprirsi e godersi finalmente il sole. È questo anche il periodo ideale per preparare la pelle alla prima abbronzatura: un colorito dorato e omogeneo è un formidabile alleato di bellezza, come insegnano anche le modelle delle sfilate di Victoria’s Secret. L’abbronzatura nei punti giusti (il cosiddetto ‘ tan-touring ’) regala, infatti, l’illusione di ridisegnare strategicamente le zone d’ombra che definiscono, ad esempio gli zigomi, il seno, gli addominali o il lato b…

LA PROTEZIONE È TUTTO - Il primo consiglio è innanzitutto quello di riservarsi le giuste cure: per esporsi al sole è necessaria una protezione adeguata, anche perché una pelle sana ed elastica è più ricettiva di tutti i tipi di trattamenti successivi. Oltre ai pericoli dell’irraggiamento UV, l’esposizione solare disidrata (e provoca una fastidiosa sensazione di epidermide che “tira”). Le nuove creme, stimolando la rigenerazione cellulare e la produzione di melanina, sono in grado di offrire lunga idratazione, grazie a filtri solari di ultima generazione e formule fresche e leggere, che assicurano un’abbronzatura intensa, omogenea, piacevolmente naturale e in assoluta sicurezza.



REPETITA IUVANT - Attenzione anche a scegliere i prodotti giusti per il viso e specifici per le zone più delicate come nei, cicatrici, vitiligine. Creando una barriera protettiva sulla pelle, minimizzano il rischio di scottature ed eritemi solari, proteggendo la bellezza della pelle anche contro l’invecchiamento cellulare precoce. Da ricordare, infine, di ripetere l’applicazione dei solari più volte, durante tutto il periodo d'esposizione al sole.