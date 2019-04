Beauty, il mascara: come applicarlo per avere uno sguardo esagerato Tommy Hilfiger S19 - Winnie Harlow Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 13 Versace S19 - Imaan Hammam Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 13 Valentino Haute Couture S19 - Naomi Campbell Ansa 3 di 13 Valentino Haute Couture S19 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 13 Dolce&Gabbana S19 - Eva Herzigova Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 13 Dolce&Gabbana S19 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 13 Sisley, So Volume Ufficio stampa 7 di 13 Fendi S19 - Kaia Gerber Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 13 Christian Dior Haute Couture S19 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 13 Shiseido, ControlledChaos MascaraInk Ufficio stampa 10 di 13 Chanel Haute Couture S19 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 13 Tony Ward Haute Couture S19 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 13 deBBY, Mat & Metal Eyeliner Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

COLPIRE NEL SEGNO - Il mercato del beauty offre oggi una gamma molto vasta di prodotti in grado di esaltare lo sguardo e renderlo ancora più seducente: separano, allungano, intensificano, volumizzano le ciglia, grazie a polimeri incurvanti e fissanti e ad applicatori frutto di attente ricerche e sempre più facili da maneggiare. Prima di applicare il mascara, sarebbe preferibile l’uso del piegaciglia. Buona regola: non spingere su e giù lo scovolino bensì estrarlo lentamente e con un movimento circolare, in modo da ridurre il passaggio dell’aria all’interno. Una volta posizionato sulle ciglia, il movimento a zig-zig non sempre è il più indicato. Si può allora procedere applicando il mascara dalla base in su, sollevando appena la palpebra e guardando verso l’alto.



PER (RI)FINIRE… - Per una definizione ‘teatrale’, non vanno trascurate le ciglia all’esterno e all’interno dell’occhio. Per avere uno sguardo ‘panoramico’, l’applicatore può anche essere passato verticalmente. Infine, per le ciglia delle palpebre inferiori, va benissimo usare solo la punta. Un trucco in più: per avere un effetto ancora più esagerato e ad alto impatto, si possono usare anche diverse tipologie di mascara contemporaneamente.