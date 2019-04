Bellezza e cura della pelle: i consigli per ridare luce al viso

Le giornate si allungano, aumentano le ore di luce. Lasciata alle spalle la stagione fredda, anche la routine di bellezza quotidiana si rinnova e vede la comparsa di prodotti mirati a dare nuova linfa alla pelle in primavera. Un’accurata pulizia del viso è il primo passo per ridare luminosità e per garantire l’efficacia di qualsiasi trattamento che verrà apportato dopo. Vanno rimosse tossine e particelle che ‘soffocano’ l’epidermide, che va quindi difesa dalle fonti di aggressione che ne compromettono la rigenerazione cellulare, e le impediscono di avere un aspetto sano e radioso.

PAROLA D’ORDINE: ILLUMINARE - Stress, fatica, luce blu di pc e tablet, inquinamento sono fattori che mettono a rischio la salute della pelle. Lo step preliminare, perciò, è quello di una corretta detersione, soprattutto a fine giornata, e della pulizia del viso in profondità. Via libera ai tonici freschi, ai sieri e alle maschere che, in pochi minuti, purificano e apportano i giusti nutrienti, donando da subito un aspetto fresco, rinnovato e luminoso, grazie all’azione di componenti specifici di origine vegetale. Le creme sono in gel, hanno texture leggere e offrono alta idratazione, contrasto delle macchie scure e del colorito spento. Il make up vede andare forte, soprattutto in questo periodo, illuminanti e prodotti che creano i giusti punti luce, capaci di sfruttare il potenziale di particelle ‘luce riflettenti’. Migliorano il colorito, esaltano gli zigomi e, i più avanzati, arrivano anche a stimolare la produzione di collagene.