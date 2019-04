Bella come un’influencer: aiutini e strategie per un corpo perfetto

Inestetismi e pelle a buccia d'arancia, spenta, arida e poco elastica. È il momento ideale per iniziare a dedicarsi alla ‘remise en forme’, in vista dell’arrivo della bella stagione. Mai come in questo periodo è giusto riservarsi le dovute attenzioni, individuando i trattamenti beauty specifici per ridare vigore al corpo, nutrire l’epidermide, renderla tonica e luminosa e contrastare la nemica numero uno delle donne: la temibile cellulite. Ecco allora qualche suggerimento per orientarsi tra le ultime novità presenti sul mercato, sentirsi bene con se stesse e irresistibili!