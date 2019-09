Capelli uomo, tempo di tagli: quando l’ispirazione arriva dalle star

Capelli uomo, è tempo di tagli: quando l’ispirazione arriva dalle star Luca Marinelli: taglio corto, disciplinato e con la riga laterale Ansa 1 di 10 Riga laterale anche per Alessandro Borghi Ansa 2 di 10 Jude Law: taglio super corto e spettinato Ansa 3 di 10 Vincent Cassel: capello corto, effetto 'wet' e portato all'indietro Ansa 4 di 10 Taglio corto ed effetto bagnato anche per Louis Garrel Ansa 5 di 10 Joaquin Phoenix, l'effetto 'wet' nel caso in cui non vogliate dare subito un colpo di forbice... Ansa 6 di 10 Head & Shoulders - Shampoo Men Ultra Pulizia Profonda Ufficio stampa 7 di 10 Uno styling più naturale potrebbe somigliare a quello di Timothée Chalamet Ansa 8 di 10 Bioclin - Bio-Argan, trattamento quotidiano nutriente ristrutturante Ufficio stampa 9 di 10 Per un hairstyle più grintoso, un look alla Johnny Depp Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I TAGLI PREFERITI DAI BELLI DEL CINEMA - Se siete alle prese con le prime stempiature, ad esempio, potreste fare come Jude Law: taglio super corto e opportunamente disordinato. Più disciplinati e con la riga di lato quelli di Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Molto di tendenza resta comunque il ‘wet style’, l’acconciatura effetto bagnato, che prevede capelli pettinati in maniera ordinata e portati all’indietro. Come Vincent Cassel o Louis Garrel, per intenderci, o Joaquin Phoenix, nel caso in cui non siate dell’idea di dare subito un colpo di forbice. Sempre in questo caso, con una chioma mossa, potreste allora optare anche per uno styling più naturale alla Timothée Chalamet. Per un hairstyle più grintoso, invece, è perfetto un look alla Johnny Depp: spettinato e ‘messy’, ovvero ‘mi sono svegliato esattamente così’. In particolare, il valore aggiunto di questa alternativa è quello di minimizzare una fronte un po’ alta e coprire il diradarsi dei capelli.