Raccolti, in uno chignon ordinato o scomposto, oppure sciolti, lasciati morbidi o disciplinati con l’effetto bagnato, quel ‘wet style’ che questa estate è andato alla grande. Qualche suggerimento su come sistemare i capelli lunghi per una serata speciale arriva direttamente dai look delle star ospiti di questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Le due “scuole di pensiero”, rappresentate in questa gallery, non sembrano legate né all’età delle protagoniste, né a modelli particolari di abiti: la chiave pare stia tutta nel modo in cui ci si sente più a proprio agio. E chi ha i capelli corti? Può sempre prenotare un appuntamento da parrucchieri specializzati nell’applicazione delle extension. E anche l’effetto ‘wow’ è assicurato…