Venezia 76, si comincia: gli abiti top (e flop) del primo red carpet

Stampe, drappeggi e oro, come a voler richiamare i riflessi dell’acqua in laguna. Questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è aperta con la proiezione del film La Vérité (The Truth), del regista giapponese Hirokazu Kore’eda, e un primo red carpet all’insegna di un caleidoscopio di stili e scelte più o meno coraggiose. Dal soprabito smanicato color arancio e dai risvolti ‘over’ indossato da Catherine Deneuve, allo styling ‘wet' (effetto bagnato) di Juliette Binoche, dalla carica sexy dei look delle super top Candice Swanepoel e Elsa Hosk, alle spettacolari stampe sfoggiate da Iman, fresca vincitrice del Franca Sozzani Award 2019, alla vigilia dell’apertura. Ecco, allora, un primo focus sulle mise di star e divi sbarcati al Lido…