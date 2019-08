Uomo, più cura e uno stile rassicurante: invecchiare come Brad Pitt

Attore, con svariati ruoli e titoli da ‘più bello del mondo’, produttore. Tanti alti nella carriera ma anche momenti difficili, come nella sua vita privata: il divorzio da Angelina Jolie, la depressione, le voci di alcolismo. E poi, di nuovo la ribalta. A 55 anni Brad Pitt sta vivendo un vera e propria rinascita: lo abbiamo visto in gran forma alle presentazioni del suo ultimo film, ‘C’era una volta a… Hollywood’ in giro per il mondo, a cominciare dall’ultimo festival di Cannes. Quale sarà il suo segreto?