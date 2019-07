Classe, fascino da vendere, portamento sicuro, sguardo intrigante. Passano gli anni, le mode e le stagioni ma quello di James Bond resta un mito intramontabile. Nato dalla penna di Ian Fleming, il grande schermo ha reso l’agente segreto più famoso al mondo un’ icona incontrastata di stile . Sarà per la quinta volta Daniel Craig a vestirne i panni, per il 25esimo film della serie, in lavorazione in questi giorni e nelle sale italiane dall’8 aprile 2020. A cosa prestare attenzione per imitarne il look?

Uomo, impeccabili come Daniel Craig: cosa copiare a James Bond Daniel Craig sul set di 'Bond 25' a Londra Ufficio stampa 1 di 11 Il principe Carlo d'Inghilterra in visita sul set con Daniel Craig Afp 2 di 11 Ancora il principe Carlo con Daniel Craig ai Pinewood Studios, poco fuori Londra IPA 3 di 11 Il principe Carlo con Daniel Craig e una delle Aston Martin IPA 4 di 11 Daniel Craig alla presentazione del film 'Spectre', il 24esimo della serie - Città del Messico, novembre 2015 Ansa 5 di 11 L'orologio Omega Seamaster 300 indossato sul set, battuto all'asta da Christie's nel febbraio 2016 Ansa 6 di 11 Omega Seamaster Ufficio stampa 7 di 11 Fuori dal set: Daniel Craig con Charlize Theron nel corso della serata per l'assegnazione degli ultimi premi Oscar Afp 8 di 11 Bottega Veneta, Illusione for him Ufficio stampa 9 di 11 Una delle leggendarie Aston Martin usate nei film di James Bond in mostra a Washington Afp 10 di 11 Poster del film 'Agente 007 - Si vive solo due volte', esposti in mostra a Hollywood Afp 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LE RAGIONI DI UN MITO - Come si vede dalle prime foto scattate sul set di 'Bond 25', lo stile di Craig lascia il segno perché fa leva sull’accuratezza. L’abito classico, di fattura sartoriale e su misura, gli sta a pennello. Non è nel classico nero d’ordinanza bensì è un grigio, di grande impatto ed eleganza. L’altro capo, che “fa tanto James Bond”, è lo smoking, 'must have' per serate di gala e cene sofisticate. Piccolo suggerimento, per esaltare le spalle (anche quelle non troppo scultoree e palestrate): il bottone di chiusura della giacca va posizionato nel punto più stretto, così che accentui maggiormente la figura.



DETTAGLI DI STILE - Infine, il tocco in più è quello dato dai dettagli e dagli accessori: sì al fazzoletto da taschino e ai gemelli, alle bretelle e al papillon nero, agli occhiali da sole, a un orologio da polso vintage o importante e, naturalmente, a un profumo maschile. Deciso, pungente e che sappia cogliere ed enfatizzare la sensualità. Infine, last but not least, un’auto di tutto rispetto: d’epoca, come le leggendarie Aston Martin, o un super bolide di grossa cilindrata. Sempre per non passare inosservati.