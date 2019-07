David Beckham, il principe dello spezzato: quando un look stravince

A casa una stilista c’è già ed è sua moglie Victoria, sposata vent’anni fa in un castello vicino a Dublino e con cui ha festeggiato l’ultimo anniversario con una romanticissima visita privata a Versailles. È però in fatto di stile personale che David Beckham spicca su tutti e non teme il passare degli anni. Un vero e proprio principe per eleganza e portamento che ha fatto parlare di sé anche recentemente…

UNO STILE VARIO - L’ex stella del calcio inglese si è distinta sugli spalti di Wimbledon per un completo spezzato tutto giocato sui contrasti: giacca di lino color crema, pantaloni in tweed, camicia a righe col colletto a contrasto, cravatta con gli stemmi e pochette a quadretti. Sempre impeccabile quando indossa lo smoking, sono azzeccatissimi anche gli outfit scelti per i matrimoni reali britannici: quello di Harry e Meghan e, prima ancora, di William e Kate.



IL SEGRETO È NELLA MISURA – A fare di David Beckham un campione in fatto di look è anche l’attenzione per i dettagli, specie quando veste abiti eleganti: le giacche sono sempre ben calibrate, vestite a pennello. Quelle sportive, destrutturate e abbinate con versatilità. I pantaloni hanno un taglio sartoriale e gli accessori sono sempre scelti con cura: fazzoletti da taschino, occhiali, orologio portato sul polso destro, anelli. A dare carattere e personalità sono anche i suoi numerosi tatuaggi (pare siano oltre 40) e la passione per i motori. Nel suo garage, fuoriserie e pezzi da intenditore: Ferrari, Porsche, Harley Davidson e Triumph.