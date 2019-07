Uno stile inconfondibile: perché la regina Elisabetta piace tanto Un cappello di fiori - La regina Elisabetta nel corso dell'ultimo Royal Ascot Afp 1 di 18 L'outfit completo di Elisabetta Afp 2 di 18 Ancora Ascot: la regina Elisabetta in rosa Afp 3 di 18 Il look completo di Elisabetta Afp 4 di 18 Un primo piano della regina Elisabetta - dettagli del cappello e dei gioielli Afp 5 di 18 Ancora un dettaglio dell'outfit della regina nel corso dell'ultimo Royal Ascot Afp 6 di 18 La regina Elisabetta mentre si ripara dalla pioggia con un ombrello trasparente Afp 7 di 18 La regina in un verde brillante Afp 8 di 18 Elisabetta nel corso dell'ultima visita a Londra del presidente Usa Donald Trump con sua moglie Melania Afp 9 di 18 Un outfit della regina Afp 10 di 18 Elisabetta II e Donald Trump Afp 11 di 18 Un look della regina: i fiori che caratterizzano l'abito sono ripresi anche per le applicazioni del cappello Afp 12 di 18 La regina durante una visita istituzionale Afp 13 di 18 La regina in occhiali da sole nel corso dell'ultimo Royal Ascot Afp 14 di 18 La regina con un abito a stampa floreale Afp 15 di 18 Elisabetta II con la corona e la fascia Afp 16 di 18 La regina in carrozza Afp 17 di 18 Uno scatto d'epoca: Elisabetta II con la regina madre ad Ascot. Era il 1997 Afp 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

MAI UNA SCELTA SBAGLIATA - Novantatré anni, da 67 è il punto di riferimento della Gran Bretagna. La regina deve essere sempre facilmente individuabile, anche per ragioni di sicurezza. Ragione per cui veste colori allegri e sgargianti e usa ombrelli trasparenti per ripararsi dalla pioggia. Il taglio dei suoi innumerevoli cappotti è vario e spesso la tinta unita è sovrapposta ad abitini a stampe floreali. Le maniche sono solitamente a tre quarti, per permetterle di fare il cenno di saluto con comodità, i guanti rigorosamente bianchi, di cotone e lunghi 15 centimetri. Pare possegga 5000 cappelli diversi (tutti a tesa piccola, per mostrare il viso), innumerevoli foulard che indossa anche come copricapo e oltre 200 borsette, caratterizzate da un manico che non ostacoli la stretta di mano.



PICCOLI ACCORGIMENTI – Gli abiti di Elisabetta non hanno mai pieghe: questo per evitare che si muovano con il vento o scendendo dalle auto. Inoltre, all’interno dell’orlo, sono inseriti dei piccoli pesi, per fare in modo che cadano sempre bene. Ogni outfit della regina, inoltre, è rigorosamente catalogato, così da scongiurare il rischio che venga indossato nelle stesse occasioni o con lo stesso capo di Stato. Pare abbia indossato i pantaloni un'unica volta, durante una visita ufficiale: in Canada, nel 1970. Un tentativo di cambio di look inesorabilmente fallito.



UN BEAUTY CASE A PROVA DEL TEMPO – La regina non esce mai senza rossetto. In più occasioni lo ha tirato fuori dalla borsetta, per un ritocco veloce anche in pubblico. Per lo smalto, predilige nuance nude e molto delicate. Non prende mai il sole: la sua pelle, oltre ai fisiologici segni del tempo, non presenta infatti macchie. Tutto da tenere a mente e soprattutto d’estate.