Venezia 76, gli abiti più belli visti nelle scorse edizioni

Un modo per raccontare la realtà o per rendere vero l’irreale. Da questo punto di vista, il cinema è molto vicino alla moda: entrambi regalano sogni, mettono ali e, al contempo, restituiscono una fotografia nitida del presente, aprendo una finestra sull’attualità. Finisce così che anche gli abiti scelti dalle star per i red carpet offrono un racconto di come cambia ed evolve il mondo del fashion, a cominciare dalle occasioni più importanti e formali. A pochi giorni dal via alla Mostra del cinema di Venezia, quest’anno alla 76esima edizione, rivediamo insieme alcuni dei look più interessanti indossati da star e madrine negli ultimi anni…