Capelli, ‘wet look’: quest’estate lo stile bagnato sta spopolando

E lo stile più trendy dell’estate: anticipato dagli stilisti in passerella e riconfermato per la prossima stagione, amatissimo dalle star che lo hanno proposto addirittura nelle serate di gala più prestigiose, perfetto da riprodurre anche al mare o in vacanza. Parliamo di capelli e dello stile bagnato, il ‘ wet look ’. La buona notizia è che è facilissimo da copiare, quindi davvero alla portata di tutte …

Capelli, ‘wet look’: lo stile bagnato dalle sfilate ai red carpet Kim Kardashian Afp 1 di 9 Amber Heard Afp 2 di 9 Charlize Theron Afp 3 di 9 In passerella: Versace S20 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 9 Versace S20 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 9 Emporio Armani S19 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 9 Saint Laurent S19 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 9 Franck Provost Ufficio stampa 8 di 9 milk_shake Lifestyling - Liquid Styler Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

NIENTE SFORZI - Il primo step fondamentale è quello di lavare accuratamente i capelli e usare il balsamo o una crema, per ammorbidirli e renderli pettinabili. Dopo di che, si passa subito allo styling: la chioma può essere modellata semplicemente con le dita, per l’intera lunghezza o soltanto all’attaccatura o sulle punte, con un buon prodotto per il fissaggio, il gel o un siero. Per un effetto più regolare, composto ed elegante è consigliabile l’uso del pettine. La dritta in più? Il fissaggio finale con un colpo d’asciugacapelli.