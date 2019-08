Uomo, bald fade o buzz cut? Guida ai tagli di capelli per l’estate

Versatili, comodi, pratici e che ben si adattano ai visi strutturati, ovali o rettangolari. Tra i tagli di capelli per lui più in voga dell’estate ci sono sicuramente i super corti. Ma passare la macchinetta non implica necessariamente rasarsi a zero. Lo sanno bene le star della musica e del cinema che hanno portato alla ribalta il ‘bald fade’ e il ‘buzz cut’. Andiamo allora a vedere in cosa si differenziano gli stili più trendy del momento…