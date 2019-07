Capelli, prepararli al peggio per averli al top anche in vacanza

Sole, mare, salsedine, sabbia e cloro per chi sceglie la piscina: sono loro i nemici giurati dei nostri capelli in estate . Li indeboliscono, fanno sbiadire il colore e perdere tono e struttura. Difenderli dai raggi solari troppo forti è importantissimo tanto quanto difendere la pelle. Perciò è necessario assicurare loro la giusta protezione , affidandosi ai consigli preziosi del proprio esperto di fiducia e adottando qualche piccola buona pratica...

L’ARTE DELLA MANUTENZIONE – Oltre che protetti, i capelli vanno innanzitutto nutriti: prima della partenza per le vacanze è perciò importante fare scorta di prodotti che assicurino l’apporto di proteine e vitamine. Fare il colore va benissimo, perché il pigmento è di per sé uno scudo protettivo ma il consiglio è di puntare su nuance naturali, così che non svaniscono rapidamente perdendo brillantezza già dopo i primi bagni. Le chiome che rischiano più la disidratazione sono quelle secche. Per averle anche disciplinate si può ricorrere a una maschera. Niente gel, né prodotti a base alcolica e attenzione a quello che mettete in testa: super consigliati i foulard di seta che, a differenza del cotone, sono più morbidi.