Make up: cosa mettere nel beauty prima di partire per il mare

Investire il viso di nuova luce, minimizzare le rughe, esaltare l’abbronzatura. Le formulazioni dei prodotti per il make up d’estate hanno texture ultra leggere, impalpabili e fondenti come un gel. Si assorbono rapidamente e scongiurano l’antiestetico effetto lucido sulla pelle del viso. È questo il momento ideale per gli illuminanti e i perfezionatori dell’incarnato, che rendono il colore omogeneo. Per un trucco più leggero ma non meno accurato e d’impatto…