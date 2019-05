Uomo, come prendersi cura dei capelli quando si fa sport

Ridare vitalità e recuperare lucentezza. La primavera, in quanto fase di passaggio, è uno dei momenti cruciali per dedicarsi alla cura dei capelli . Questo vale a maggior ragione per quelli dell’uomo, più sottili e fragili rispetto a quelli della donna, e in particolare quando si pratica attività sportiva . Uno styling troppo aggressivo ma anche l’inquinamento e altri fattori esterni possono infatti indebolire il fusto e rendere la cute maggiormente bisognosa di idratazione. Detergere in modo delicato diventa perciò lo step fondamentale.

CONTROLLO E CONSISTENZA - È soprattutto in questo periodo, infatti, che i capelli dell’uomo tendono a diventare più grassi o, al contrario, ad aver bisogno di un antiforfora. Si possono anche lavare tutti i giorni ma bisogna fare attenzione ad evitare shampoo con composizioni troppo chimiche. Le ultime novità sul mercato garantiscono look più corposi, pieni e modellabili e texture leggere e rinfrescanti. Attenzione anche all’asciugatura, passaggio molto importante. Il phon non va usato sui capelli troppo bagnati: più sono tamponati, più sono protetti dal calore. La temperatura può essere poi gradualmente ridotta e, per regolare e sfruttare al meglio il flusso d’aria, è consigliabile l’utilizzo del beccuccio da aggiungere all’asciugacapelli. Utilissimo anche per velocizzare la fase di messa in piega.