C’è quello graduale, quello sfumato sui lati, quello con la frangia portata in avanti. Con l’arrivo della primavera, i tagli di capelli per l’uomo sono caratterizzati da un mood più fresco e disimpegnato. Tra i look che stanno andando per la maggiore, c’è sicuramente quello che guarda alla filosofia ‘ street-style ’: una sfumatura graduale che da un capello corto e uniforme arriva a una lunghezza quasi a ‘zero’. Gli esperti lo chiamano ‘Bald fade’ (per intenderci, è il taglio ‘alla Mahmood’)…

Capelli uomo, guida ai tagli di primavera: è ‘street-style’ mania Mahmood LaPresse 1 di 11 Fedez Instagram 2 di 11 Kaaral, Style Perfetto – Hidrogloss, Gel liquido texturizzante Ufficio stampa 3 di 11 Justin Timberlake Ansa 4 di 11 Milk_Shake Lifestyling – Design Wax Ufficio stampa 5 di 11 Adam Levine Afp 6 di 11 Sisley, Hair Rituel – Le Fluide Protecteur Cheveaux Ufficio stampa 7 di 11 Coez Ufficio stampa 8 di 11 Dercos Technique, Energising men – Stimulating shampoo Ufficio stampa 9 di 11 Franck Provost – Primavera/Estate 2019 Ufficio stampa 10 di 11 Head & Shoulders, Men Ultra – Shampoo antiforfora Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



PER CHI VUOLE OSARE (E CHI NO) - Sempre i più decisi, possono sperimentare anche il cosiddetto ‘French crop’, che vede lunghezze più pronunciate sulla parte alta della testa e una frangia corta portata in avanti, tagliata in maniera netta. Trovano sempre spazio anche i grooming più tradizionali e rassicuranti, come il classico taglio a pettine e forbice, quello molto corto e sfumato ai lati, quello con la riga di lato. In ogni caso, è fondamentale prendersi cura dei propri capelli con i prodotti giusti e avere a portata di mano quelli per lo styling, come sieri, creme, cere e gel, che donano un tocco di luce e una definizione flessibile. Altri elementi da tenere sempre in considerazione, prima di effettuare un taglio, sono la struttura e la quantità dei capelli e i lineamenti del viso.