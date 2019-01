Uomo, i capelli nel 2019 sono corti e portati all’indietro

Pettinati o spettinati, con la riga o meno: le tendenze per i tagli di capelli da uomo per il 2019 vedono confermato il corto. Ogni eccesso, in fatto di lunghezze, sembra out (a meno che non siate Jared Leto). Il ciuffo rappresenta l’unica concessione, da curare e portare all’indietro…