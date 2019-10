Beauty: i profumi per l’autunno per lui (che piacciono anche a lei)

Componenti aromatiche e morbide ma anche fresche e inaspettate. I nuovi profumi da uomo per l’autunno vanno oltre la rigida separazione dei generi e finiscono, infatti, per piacere molto anche alle donne. Oltre alle note tradizionali, intense e persistenti, come legno, resina, cardamomo, guadagnano spazio anche quelle più tonificanti e vibranti, date da agrumi, lemon caviar, camomilla romana e pepe nero. Il risultato sono fragranze decise ma capaci di evocare ricordi e raccontare anche una certa sensibilità .

TRA RICORDI E SENSO DI SICUREZZA - “Ho provato a immaginare un profumo che non potesse essere facilmente identificato, un odore ibrido, che assomigliasse quanto più possibile a un ricordo”, ha spiegato Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci e ideatore della nuova fragranza della maison. Ha invece voluto creare qualcosa in grado di potenziare “all’istante” la sicurezza di sé, Cristiano Ronaldo. “È molto semplice, quando sai di indossare un buon profumo ti sembra di poter affrontare il mondo in maniera diversa e ottenere qualsiasi cosa", ha sottolineato il fuoriclasse portoghese a proposito della sua creazione. Note aromatiche per dare abito alla propria personalità e per caratterizzare la fase del cambio di stagione. Che finisce per interessare, così, anche il guardaroba olfattivo.