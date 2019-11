Uomini: cinque cose che fanno e che non amano ammettere con le donne

GUARDANO LE ALTRE – Partiamo da un grande classico. “Le altre le vedo – canta Vasco –, le altre sì che le vedo”. Ed è proprio così: si sa, del resto, che anche l’occhio vuole la sua parte e la natura umana è quella che è. Per cui smettete pure di darvi e dare loro il tormento e prendetela con filosofia: è un comportamento assodato.

COSA DICONO DELLE PARTNER AGLI AMICI – Questo è uno dei grandi misteri dell’universo. Di difficilissima, se non impossibile, risoluzione. In genere, dipende dalla storia: si presume che tanto più sia importante, tanto meno ne parlino in pubblico (specie con arie da gradassi). Rispetto alle donne, gli uomini sono anche più parchi con le parole (per certi versi, una fortuna).

SI ACCORGONO SE ALTRI UOMINI GUARDANO LA PROPRIA DONNA – In caso di potenziali competitor, se ne accorgono subito. Ne catturano lo sguardo, si fanno abilissimi a cogliere i segnali, come le occhiate di apprezzamento per strada o altrove. A volte questo potrebbe inorgoglirli. Altre, è meglio evitare.

ERANO NERVOSI LA PRIMA VOLTA A LETTO CON VOI – Ogni debutto che si rispetti comporta una certa dose di emozione e genera una certa aspettativa. Ragione per cui, se non ve ne foste accorte, la prima volta a letto con una nuova partner può causare un po’ di nervosismo, soprattutto negli uomini, per cui non sempre vale l’espressione: “buona la prima”.

A VOLTE NON HANNO PROPRIO VOGLIA – Non sono solo le donne a risentire della noia, dello stress, della stanchezza in generale e a tirare in ballo più o meno improvvisi mal di testa. Succede anche agli uomini di non essere proprio in vena di fare sesso. Anche se ai più possa sembrare improbabile: a volte, semplicemente, non ne hanno voglia.