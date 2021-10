Beauty, skincare: l'ingrediente "star" che combatte l'invecchiamento

Beauty, 50 anni e oltre: i bellissimi "eterni giovani" del cinema Brad Pitt a Los Angeles, sul set del film "Babylon" IPA 1 di 11 Johnny Depp IPA 2 di 11 Matthew McConaughey IPA 3 di 11 Robert Downey Jr. IPA 4 di 11 Patrick Dempsey IPA 5 di 11 Viggo Mortensen IPA 6 di 11 Matt Damon IPA 7 di 11 Daniel Craig IPA 8 di 11 George Clooney IPA 9 di 11 Javier Bardem IPA 10 di 11 Miamo, Skin Glow | Il nuovo integratore alimentare a base di collagene, acido ialuronico e vitamine ad azione antiossidante, illuminante e antietà. Per il benessere globale della pelle. Dai 40 anni Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'invecchiamento, in fondo, che cos'è? È un momento di svolta per la salute della pelle, soggetta a cambiamenti che iniziano a livello cellulare e che con il tempo si rendono visibili a livello macroscopico. Intervenire in questo processo diventa, quindi, importante per migliorare e preservare il benessere della pelle, contribuendo alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. All'interno di una corretta skincare beauty, è qui che entra in gioco un vero e proprio ingrediente "star": il collagene marino.