Beauty, Miamo: la Skin Experience al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi A Forte dei Marmi il Bagno Alpemare, in collaborazione con Miamo, regala ai suoi ospiti una coccola molto speciale Lo storico stabilimento di proprietà di Veronica e Andrea Bocelli ospita per il mese di luglio la Miamo Skin Experience Un luogo in cui la bellezza è un'esperienza esclusiva e si vive in una cornice unica Una partnership speciale all'insegna della bellezza e del prendersi cura di sé. I prodotti Miamo sono disponibili nelle farmacie partner e sul sito miamo.com

Una vera e propria magia che corre in soccorso della pelle in estate. Tra i nemici numero uno in questo periodo a cui dover far fronte c’è sicuramente la disidratazione. Durante la stagione più calda, nel momento in cui vengono superati i 26 gradi centigradi, l’organismo reagisce attivando i meccanismi necessari per allontanare il calore in eccesso, tra cui la traspirazione cutanea. Prodotti cosmetici troppo ricchi e corposi possono stimolare l’iper-produzione di sudore e causare discomfort alla pelle. Vediamo allora come arginare il problema e correre ai ripari.