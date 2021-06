Beauty tips: come proteggere i capelli in estate in 5 mosse facili

Beauty tips: ecco come proteggere i capelli in estate Il cappello è un validissimo alleato. Sì anche a foulard, fazzoletti e bandane: oltre a essere trendy e a dare un tocco chic, riparano e proteggono quando il sole batte forte, anche in città Istockphoto 1 di 6 Ben venga l'asciugatura naturale, all'aria aperta Istockphoto 2 di 6 Sì a una maschera nutriente. Importantissima, irrinunciabile: va applicata sui capelli bagnati dopo lo shampoo Istockphoto 3 di 6 È bene non sfregare né frizionare i capelli bagnati con l'asciugamano dopo lo shampoo ma procedere tamponando dolcemente Istockphoto 4 di 6 Con dolcezza: occhio ai colpi di pettine e alle spazzolate troppo decisi. Procedere con cautela ripaga sempre: meglio partire dal basso, dalle punte e piano piano districare tutte le lunghezze Istockphoto 5 di 6 Per rispondere ai bisogni dei capelli stressati dal sole, la nuova linea Gliss Summer Repair di Schwarzkopf Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sole, caldo, umidità possono trasformarsi in nemici per il benessere dei capelli d'estate. Con l'arrivo della bella stagione ma, soprattutto, con l'aumento delle temperature, i rischi di ritrovarsi con una chioma spenta, secca e sfibrata possono aumentare in maniera esponenziale. Ecco allora cosa è bene sapere e come provare a difenderli in cinque semplici step...