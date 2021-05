Da Grace Kelly a Jackie Kennedy: come indossare il foulard ed essere chic

Moda: da Grace Kelly a Jackie Kennedy, come indossare il foulard Il foulard | Grace Kelly IPA 1 di 12 Il foulard | Grace Kelly IPA 2 di 12 Il foulard | Nicole Kidman nei panni di Grace Kelly nel film "Grace di Monaco" (2014) IPA 3 di 12 Il foulard | Brigitte Bardot IPA 4 di 12 Il foulard | Jackie Kennedy IPA 5 di 12 Manila Grace | L’influencer Giulia Gaudino ha realizzato con il brand una serie di "reel": brevi video su Instagram dedicati a come indossare il foulard Ufficio stampa 6 di 12 Manila Grace | L’influencer Giulia Gaudino ha realizzato con il brand una serie di "reel": brevi video su Instagram dedicati a come indossare il foulard Ufficio stampa 7 di 12 Manila Grace | L’influencer Giulia Gaudino ha realizzato con il brand una serie di "reel": brevi video su Instagram dedicati a come indossare il foulard Ufficio stampa 8 di 12 Gucci | I foulard della collezione Epilogue, caratterizzata dalle stampe tratte dall’archivio del designer americano Ken Scott Ufficio stampa 9 di 12 Gucci | I foulard della collezione Epilogue, caratterizzata dalle stampe tratte dall’archivio del designer americano Ken Scott Ufficio stampa 10 di 12 Gucci | I foulard della collezione Epilogue, caratterizzata dalle stampe tratte dall’archivio del designer americano Ken Scott Ufficio stampa 11 di 12 Gucci | I foulard della collezione Epilogue, caratterizzata dalle stampe tratte dall’archivio del designer americano Ken Scott Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Classe e creatività. Chic ed elegante, come quello di Grace Kelly. Indossato in modo più sbarazzino e giocoso, come faceva Brigitte Bardot. Amatissimo da dive e celebs, il foulard è da sempre un "cult" della moda, un vero e proprio passe-partout senza tempo. Da portare annodato al collo (o anche alla borsetta), avvolto tra i capelli a mo' di fascia, turbante o fazzoletto come facevano le nonne, oppure legato in vita al posto della cintura: è un accessorio che si reinventa con grande versatilità, come dimostra il suo mantenersi sempre al top tra i trend, stagione dopo stagione.