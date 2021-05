Beauty look da copiare: lo shag è il taglio di capelli estate 2021

Beauty look: è lo “shag” il taglio di capelli da copiare alle celebs Billie Eilish IPA 1 di 9 Charlotte Gainsbourg IPA 2 di 9 Monica Bellucci Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 9 Monica Bellucci Afp 4 di 9 Pantene lancia il suo primo flacone di shampoo in alluminio riutilizzabile. Progettato per diventare una presenza ecologica costante nel bagno di ognuno, sarà riciclabile al 100% e progettato per durare circa cinque anni Ufficio stampa 5 di 9 Dalla sfilata Chanel Cruise 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 9 Dalla sfilata Chanel Cruise 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 9 Dalla sfilata Chanel Cruise 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 9 Dalla linea Scintille di Luce + Effetto Seta di Sunsilk, composta da sei prodotti, Glossy Spray: un vero e proprio gloss per capelli che garantisce luminosità e una leggera fragranza fiorita Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Basta col bob, in tutte le sue varianti. Il taglio di capelli che si prepara ad andare fortissimo quest’estate è lo shag. Già amato (e sperimentato) da star e celebs, ha fatto capolino anche dalle passerelle delle ultime sfilate, come quella della collezione Cruise di Chanel presentata a Parigi nei giorni scorsi. Come si ottiene? E per quale tipologia di viso è più indicato? Ci sono ottime notizie per tutte…