Beauty, Federica Pellegrini a Tgcom24: i rituali da copiare alla Divina

"Il mio modello? È sempre stata mia madre ". Una grandissima campionessa ma anche un esempio di donna determinata e forte, di classe, dalla grazia e dal fascino indiscussi. Incontriamo Federica Pellegrini a Milano, in occasione del lancio di una nuova linea skincare per il viso di cui è la nuova ambassador. A Tgcom24 la Divina del nuoto azzurro ha svelato i suoi rituali di bellezza .

"L'acqua è da sempre il mio elemento. Dalla terra però prendo la mia forza. La linea Elixir Botanique è perfetta per me perché nasce proprio dall'unione tra terra e oceano" - Federica Pellegrini, ambassador per Yves Rocher

È stata l'indiscussa protagonista di Tokyo 2020, conquistando la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 metri stile libero, la sua storica specialità. Una carriera incredibile, mai nessuna donna come lei nello sport. Ha un modello di femminilità a cui si ispira?

Il mio modello è sempre stata mia madre. Oltre alle grandi dive del passato, penso ad esempio ad Audrey Hepburn. Mia madre, però, è stata la mia scuola, anche in senso critico. Da lei ho imparato molto.



La sua beauty routine: quali sono i suoi rituali irrinunciabili? Quale la coccola di bellezza a cui non rinuncerebbe mai?

Crema, crema, crema. Vivendo praticamente in acqua, l'idratazione per me è alla base di ogni tipo di trattamento di bellezza. Uso il siero, la crema viso, la crema corpo: sono praticamente i miei tre mantra, che rimangono costanti anche quando sono lontana da casa.



I suoi look fanno tendenza: dal taglio di capelli al make up, dai tatuaggi alla manicure impeccabile e colorata: da cosa si lascia ispirare nella scelta dei suoi look?

Ho sempre guardato, innanzitutto, a quello che piaceva a me. La frangia, ad esempio, è stata una prova. L'ho fatta prima di Natale, molto prima che diventasse un trend. I miei cambi di look, poi, non hanno mai coinciso con le fasi dei miei cambiamenti nella vita. Se ripenso al tempo delle mie prime nazionali, a quando indossavo smalti super colorati… Ora, crescendo, si stanno limitando. In questo momento, prediligo il bianco e il nero.