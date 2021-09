Beauty tips, skincare autunno: un viso antiage come Jennifer Lopez

Beauty tips, skincare autunno 2021: i nuovi trattamenti anti-età e pulizia viso Dior Prestige, Micro-Sérum de Rose Yeux Advanced: siero occhi micronutriente e illuminante. Riduce visibilmente l’aspetto di occhiaie e borse Ufficio stampa 1 di 8 Chanel, L’Eau de Mousse: la formula micellare priva di sapone e di tensioattivi combina agenti detergenti delicati di origine vegetale e un derivato di amminoacidi per rimuovere delicatamente le impurità Ufficio stampa 2 di 8 Estée Lauder, il nuovo Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex: rapida azione riparatrice e potere ringiovanente per il contorno occhi Ufficio stampa 3 di 8 Drunk Elephant, C-Firma™ Fresh Day Serum: siero da giorno con il 15% di vitamina C, complesso antiossidante, nutrienti essenziali ed enzimi della frutta che lavorano in sinergia per rassodare e ravvivare la pelle, riducendo i segni del fotoinvecchiamento Ufficio stampa 4 di 8 Biotherm, Cera Repair Barrier Cream: trattamento anti-età per i primi segni del tempo Ufficio stampa 5 di 8 Kiko Milano, dalla linea Charming Escape 3in1 Face Mask: detergente viso, maschera e scrub in un unico prodotto Ufficio stampa 6 di 8 La Mer, The Hydrating Infused Emulsion: idratazione rigenerante e profonda, leggera come l’aria, a rapido assorbimento Ufficio stampa 7 di 8 Nivea, Cellular Luminous630® Anti-Macchie. La linea è composta dalla Crema Giorno SPF50 e dal Siero Anti-Macchie, con l’ingrediente brevettato Beiersdorf Luminous630® Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cosa chiedono le donne di oggi a un trattamento antietà? Che sia capace di ripristinare le espressioni positive della giovinezza, per donare al viso una bellezza straordinaria senza irrigidirne i movimenti. Il tempo che passa, infatti, modifica le espressioni facciali e quindi l'intera dinamica del viso. Oltre ai segni dell’età, la pelle è inoltre minacciata continuamente anche dalla stanchezza, dall'inquinamento e dallo stile di vita attuale, che sovraespone costantemente alla luce blu di pc, tablet e smartphone. Come fare, allora, per prevenire e cercare di rallentare il più possibile il processo di invecchiamento? Per qualche spunto, abbiamo sbirciato nella beauty routine di un’eterna bellissima come Jennifer Lopez.