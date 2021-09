Venezia 78, beauty tips: come realizzare un make up da red carpet

I red carpet della Mostra del cinema di Venezia sono una fonte inesauribile di ispirazione in fatto di stile e nuovi trend. Come provare a realizzare da sé un beauty look impeccabile , da copiare a star e celebs? Ecco qualche segreto da una guida d'eccezione, Elisa Rampi, Celebrity hair stylist & make up artist per Clinique Italia.

Clinique Even Better Clinical Serum Foundation

Venezia 78 | Nima Benati (beauty look realizzato da Elisa Rampi, Celebrity hair stylist & make up artist per Clinique Italia)

Elisa Rampi, Celebrity hair stylist & make up artist a Venezia per Clinique Italia

Venezia 78 | Anna Cleveland (beauty look realizzato da Elisa Rampi, Celebrity hair stylist & make up artist per Clinique Italia)

ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE - Per realizzare un make up pulito e luminoso si parte dalla base trucco, che va a perfezionare l'incarnato. Nella cura del look di Anna Cleveland e Nima Benati, Elisa Rampi ha scelto un prodotto che va a idratare la pelle e che assicura, al contempo, luminosità. Una texture sottilissima, per renderla pronta al fondotinta.



LA BASE, IL VISO - Per un finish perfetto, un fondotinta modulabile con copertura da media a totale garantisce un effetto satinato-opaco. Il consiglio di Elisa Rampi è di usare sempre due tonalità, per esaltare la forma del viso e creare un contouring naturale: quella più scura va stesa sul contorno del viso, mentre la più chiara serve a uniformare il colore dell'incarnato. Per fissare la base, cipria in polvere. Per dare un tocco di colore sulle guance, si usa il blush.



OCCHI E LABBRA - La tonalità più chiara del fondotinta si usa anche per uniformare le palpebre. Si procede, poi, creando una linea grafica con l'eyeliner e sfumando con gli ombretti. Per donare volume e definizione alle ciglia, va usato un mascara dall'effetto "power". Come ultimo tocco allo sguardo, si disegnano e definiscono le sopracciglia, con una matita superfine. A completare il beauty look è quindi il rossetto, dalla texture confortevole e dal colore pieno. Il "must have", naturalmente, è quello rosso.