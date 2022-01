Uomo, come iniziare bene l'anno: sauna o bagno turco, tutti i benefici

Istockphoto

Senso di benessere, di leggerezza, di relax completo. Che siate reduci da qualche strappo a tavola o già intenti a riprendere l’allenamento, non c’è nulla di meglio della sauna o del bagno turco per cominciare bene l’anno e concedersi la giusta dose di attenzioni. Dopo l’attività fisica, rilassa i muscoli e facilita lo smaltimento dell’acido lattico. Consente all’organismo di bruciare più calorie: non in virtù della sudorazione ma del cuore, che batte più velocemente. Ma non solo. Vediamo, allora, gli altri principali benefici.