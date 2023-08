Carolina di Monaco: è suo l'hair look silver più chic di sempre

Costumi mare, JD Swimwear: una collezione di "must have"

Uno charme insuperabile.

Carolina di Monaco, come tante altre donne, da tempo non tinge più i capelli. Una decisione frutto di una scelta ben precisa. Un vero e proprio movimento di pensiero, l'hair positivity. Definito anche "greynaissance", come una sorta di Rinascimento, sempre per dirla come gli inglesi.