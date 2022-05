Cannes 2022, Sharon Stone e il silver look: capelli grigi senza tabù

I capelli grigi, lasciati al naturale e non coperti dalla tinta, sono ormai un trend consolidato. L'ultima conferma arriva dal red carpet più fotografato del momento, quello di Cannes, grazie a Sharon Stone. Che ha omaggiato, così, tutte le donne “libere” da costrizioni estetiche.

Cannes 2022, beauty e hair look: tutte le star sul primo red carpet

Moda, Dior Men Spring 2023 capsule collection: i look della sfilata

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

Cannes 2022 | Sharon Stone in Dolce&Gabbana (foto: Getty Images)

È LA “GREYNAISSANCE”

visibili i fili argentei tra i capelli

non stressare i capelli

- Sulla scia tracciata nell'edizione 2021 del Festival del cinema dalle colleghe Andie MacDowell e Jodie Foster , anche la diva americana, 64 anni, ha mostrato orgogliosa davanti ai flash dei fotografi una chioma che lascia ben. In Gran Bretagna hanno preso a chiamarla "greynaissance", una sorta di Rinascimento della capigliatura silver. Come il body positivity, è un vero e proprio movimento di pensiero anche l'hair positivity, che si propone dicon trattamenti ritenuti troppo aggressivi solo per remissività verso un ideale di bellezza dominante, artefatto e costrittivo.