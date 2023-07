Beauty: come il make up può aiutare a sentirsi più sicuri di sé

Il make up è uno degli strumenti più forti per esprimere se stessi . Fa sentire più sicuri, aumenta l'autostima, celebra l'unicità di ognuno e promuove l'inclusione. Tutte caratteristiche alla base della filosofia di un'azienda fondata poco più di vent'anni fa per dare alle donne la possibilità di accedere a cosmetici e prodotti per il trucco di alta qualità al prezzo più basso possibile .

Il colore rosso come affermazione di personalità: gel nail smalto Red-y to go di essence

I valori e la visione della bellezza di cosnova si trasmettono nei due brand: essence, fonte di ispirazione per i giovani, e Catrice, sinonimo di un make up professionale

"Il make up deve farci sentire più sicuri e aumentare la nostra autostima", spiega Nadine Langer, Ceo di cosnova Italia. Attraverso i suoi brand dedicati ai prodotti per il trucco, essence e Catrice, l'azienda porta avanti una filosofia della bellezza che celebra la diversità, l'inclusione, la forza e la fiducia in se stessi. "Credo fermamente che la bellezza debba essere accessibile a tutti, poiché i cosmetici generano emozioni positive e ci aiutano a sentirci meglio", aggiunge.



È importante, a questo proposito, anche responsabilizzare ragazzi e ragazze, sensibilizzandoli all'importanza di essere se stessi, di non cadere vittime di giudizi e di essere orgogliosi per come si è realmente. Perciò cosnova continua a credere che il make up debba essere accessibile a tutti, impegnandosi ad offrire prodotti per il trucco di elevata qualità, sostenibili, attenti al benessere degli animali e a un prezzo equo. Bellezza come sinonimo di semplicità, gioia e unicità di ciascuno. "La bellezza non è competizione - sottolinea Nadine Langen -. Dovrebbe essere usata come strumento di empowerment per valorizzare la diversità e stimolare la creatività. Dovrebbe essere possibile per tutti, perciò democratica".