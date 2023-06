Vacanze 2023: dalla beauty routine a cosa mettere in valigia

Ovvero, la fase dei grandi preparativi: dalla beauty routine, alla scelta dei prodotti e degli abiti da mettere in valigia, dall’organizzazione del viaggio, ai kit per prevedere ogni tipo di necessità fuori casa. Con un occhio particolare anche ai bisogni degli amici a quattro zampe . Per rendere il mare, la montagna e ogni altro tipo di destinazione, a misura di pet.



In vista delle vacanze, è possibile preparare le valigie tranquillamente da casa, con un click. È quello che propone, ad esempio, la più grande azienda di commercio elettronico al mondo. Amazon, infatti, ha predisposto una vetrina speciale dedicata all’estate e ai “must have” del pre-partenza. Dai prodotti per la beauty routine ai look moda, dai dispositivi per una vacanza hi-tech, alle proposte per gli sportivi, per gli amanti della gastronomia, per renderle davvero pet-friendly.