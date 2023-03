Barba, creme antirughe e capelli: le 5 fake news beauty più comuni

Miti duri a morire, false credenze, vere e proprie bufale diffuse e amplificate anche dal web: conoscerle per difendersi e non sbagliare



1. LA BARBA PUÒ ESSERE UN VEICOLO PER I VIRUS - La presunta correlazione tra barba e aumento del rischio di contrarre il Covid è stata una delle bufale più diffuse e lette durante il lockdown. La barba, in sé, non costituisce un pericolo in questo senso ma va comunque curata la sua igiene. Le notizie diffuse a riguardo hanno avuto origine da una piuttosto affrettata interpretazione di un'infografica del 2017 dei Centers for Disease Control and Prevention, dedicata alla sicurezza sul lavoro. Le relative indicazioni dei CDC facevano riferimento, infatti, all'uso corretto della mascherina mettendo a confronto 36 tipologie di rasatura, 18 delle quali venivano sconsigliate perché avrebbero potuto impedire di indossare correttamente i presidi medici, rendendo di fatto inefficace la protezione.



2. LE CREME ANTIRUGHE SONO INDICATE SOLO PER LE PELLI MATURE - L'invecchiamento è un processo che inizia presto. La produzione di collagene diminuisce, infatti, con il passare degli anni. Una corretta e costante skincare ha pertanto una funzione preventiva, rallenta e attutisce i primi segni del tempo. Ragione per cui sieri e creme antiage sono indicati già prima che le rughe del viso facciano la loro comparsa e diventino evidenti.



3. IL VISO DELL'UOMO NON HA BISOGNO DI IDRATAZIONE - Niente di più sbagliato. Il fatto che la pelle maschile sia in genere più ricca di sebo rispetto a quella femminile non la tiene al riparo dalla disidratazione. Soprattutto dopo la rasatura. Detersione e idratazione vanno di pari passo e sono assolutamente fondamentali.



4. LA PROTEZIONE SOLARE SOLO D'ESTATE - E se c'è il sole. Forse tra i convincimenti più duri a morire. I raggi solari, in particolare gli UVA, sono molto potenti e riescono a oltrepassare le nuvole, raggiungendo - e danneggiando - gli strati più profondi della pelle. È necessario, pertanto, applicare una crema con fattore di protezione SPF praticamente sempre e in tutte le stagioni, specialmente quando si trascorre del tempo all'aperto.



5. LAVARE SPESSO I CAPELLI LI DANNEGGIA - I lavaggi frequenti non fanno male, non indeboliscono, non alterano la produzione di sebo e non influiscono sulla caduta delle chiome. È però necessario utilizzare uno shampoo adeguato ai propri capelli ma anche alla propria cute, evitando prodotti aggressivi.