Beauty, skincare primavera: i “must have” da avere assolutamente

Skincare di primavera: i "must have" per la beauty routine



La corretta skincare, ovvero la routine di bellezza per prendersi cura della pelle del viso, prevede un approccio globale. Le novità del momento puntano su texture super assorbibili, dalle consistenze piacevoli e vellutanti, che regalano morbidezza, fresche e leggere. Gli oli "evanescenti" conducono i principi attivi in profondità e poi "scompaiono". Creme e sieri assicurano un booster di nutrizione e idratazione, tonificano e levigano, donano comfort e luminosità assoluta. Alcune formulazioni sono addirittura arricchite con oro 24 carati e assicurano i primi risultati visibili già solo dopo poche ore di utilizzo.



Gli ingredienti sono in perfetta bio-affinità con la pelle, la proteggono dalle aggressioni esterne (come i raggi UV e l'inquinamento), la nutrono intensamente e la preservano rinnovandola, in modo da stabilizzare il suo potenziale di giovinezza. Entrano qui in gioco fiori speciali, di grandi virtù e potenzialità. Come la Vanilla Planifolia del Madagascar, che viene sottoposta a un procedimento specifico per esaltarne tutte le proprietà e la sua azione straordinaria sui segni del tempo, chiamato polifrazionamento. Il processo permette di arrivare a un principio attivo capace di triplicare la rigenerazione cellulare nell'epidermide. Arriva dal Madagascar anche la longoza, che possiede eccezionali proprietà rigenerative. Restando in ambito vegetale, meritano una menzione speciale l'iris di Toscana, che previene la degradazione delle proteine, la rosa, le cui cere danno un effetto ringiovanente, e la caffeina, dalle proprietà energizzanti.