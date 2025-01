Moda, le pellicce: vere, vintage, eco e faux fur, quali scegliere

Le pellicce sono tornate. Anticipate dalle sfilate autunno inverno, rilanciate dalle star, esaltate dallo street style. In grande spolvero le "vere", tirate fuori dall'armadio della mamma o della nonna, che vanno ruba nei mercatini vintage. Le sintetiche sono tra i pezzi a cui puntare in questo inizio di saldi. Il sistema moda ha messo al bando quelle animali ma attenzione che la composizione delle versioni eco le renda davvero sostenibili, smaltibili e non dannose per l'ambiente. Quindi quali preferire?