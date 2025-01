Dai piumini al total look: come si prevedono le tendenze moda

Quelli di Blauer sono capi durevoli, concepiti per resistere nel tempo, offrire riparo e protezione contro le intemperie e adatti a ogni contesto, dalle strade delle città agli spazi extraurbani. Ogni proposta rappresenta, infatti, una fusione tra tradizione e avanguardia, con modelli pensati per affrontare le sfide quotidiane, mantenendo sempre uno stile distintivo e contemporaneo. Ecco quindi, nello specifico, le caratteristiche di ciascuna delle quattro linee che comprendono le proposte total look uomo e donna per la prossima stagione fredda. Si comincia con la B.Department, una celebrazione della versatilità, che unisce estetica streetwear e militare. Ispirata alle divise tradizionali Usa, include bomber, field jacket e parka rivisitati, pensati per affrontare ambienti diversi. I materiali utilizzati, come il flat nylon, il crease nylon e il poliestere leggero, offrono resistenza, durabilità con un impatto ambientale ridotto. Segue la B. Urban Police, tra heritage e innovazione. Ispirata alle uniformi della polizia americana, punta su tessuti 3-layer altamente flessibili, una membrana in poliestere resistente all'acqua e un interlock a trama fitta utilizzati per garantire prestazioni e comfort. Si caratterizza per la stratificazione di volumi e pesi differenti e interni staccabili nei capispalla, che permettono di personalizzare l'outfit. C’è poi la B. Essential, che rappresenta il cuore del brand, ispirata all'abbigliamento da viaggio e pensata per i cittadini del mondo. Propone capi modulari e multifunzionali, ideali per ogni momento della giornata. Offre piumini iconici, capi reversibili, zip wind jacket che diventano marsupi, e una vasta gamma di maglieria e felpe. I materiali scelti sono impermeabili, antivento e leggeri, mentre le nuove vestibilità più over rispondono alle esigenze di comfort e stile. Comprende anche modelli in pelle con trattamento used, invecchiato ad arte, realizzato a mano ed esclusivamente made in Italy. Ultima, ma non ultima, la linea B. Project, dedicata al panorama maschile, che rappresenta l'apice dell'innovazione tecnica. Con un design futuristico, è pensata per chi vive la città con un approccio dinamico e alla ricerca di soluzioni funzionali e moderne. I capi, realizzati con tessuti traspiranti, waterproof e windproof, includono piumini, felpe tecniche e giacche a 3-layer, ideali per affrontare le sfide climatiche. La tasca flash pouch, accessorio distintivo della linea, è studiata per offrire sicurezza e praticità.