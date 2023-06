Moda, Dylan Brosnan: cosa sapere del super modello del momento

Dylan Brosnan è stato scelto, infatti, da Blauer Usa per la sua nuova campagna autunno inverno 2023, scattata a Milano da James Mollison, celebre per aver firmato le foto di alcune delle più famose riviste del mondo. Ad affiancarlo, la giovane modella statunitense Lindsey Lenoard.



La campagna si concentra sullo stile e sulla personalità di Dylan Brosnan, che firma anche "Tomorrow", il brano di accompagnamento del video, in cui racconta la passione per la musica. La sua è una bellezza particolare, che lo differenzia dal classico stereotipo di modello, e dal fascino speciale, con cui incarna perfettamente l’essenza di Blauer Usa. Dai piumini alla giacca in stile college con maniche in pelle, le proposte del brand statunitense per l'autunno inverno 2023 e della capsule Academy si presentano come una perfetta combinazione di funzionalità e stile ideale e moderno, adatte per chi ama distinguersi sempre. Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa collezione: un incontro di "must have" senza compromessi tra pezzi classici e non, presentati in diverse varianti di tessuto, comprese le più tecniche e di tendenza.