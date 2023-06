Stile, Jake Gyllenhaal l'anti-divo: "Alla fine sei l'uomo che sei"

Jake Gyllenhaal la notorietà se l'è conquistata tutta sul campo, lavorando nel cinema, a teatro e impegnandosi in numerosi progetti a sostegno dei diritti umani, contro la violenza, per la lotta al cancro e in difesa dell'ambiente. Attore e produttore candidato agli Oscar, premiato con un Bafta, è ora anche protagonista di una campagna pubblicitaria.

Prada Linea Rossa Eyewear 2023: le innovative lenti Tuning esaltano il contrasto cromatico nel contesto sportivo e in città, per una visione ricca di dettagli (credit: Norbert Schoerner)

Prada Linea Rossa Eyewear 2023: modelli ispirati agli sport ad alte prestazioni – design dinamico e costruzioni ultraleggere –, montature ricalibrate per la vita in città (credit: Norbert Schoerner)

Jake Gyllenhaal, cresciuto in una famiglia inserita nell'ambiente del cinema, ha interpretato una grande quantità di ruoli, ottenendo il plauso della critica e un crescente apprezzamento da parte del pubblico. Tra i film che gli hanno fatto guadagnare la fama ci sono sicuramente "I segreti di Brokeback Mountain" e "Spider-Man: Far From Home". L'ultimo è "The Covenant", diretto da Guy Richie. "Alla fine sei l'uomo che sei e lo dimostrano le tue azioni... Non puoi scappare da te stesso", ha affermato nel corso di un'intervista concessa a Forbes.



L'attore e produttore, nato a Los Angeles, 42 anni, è ritratto in una serie di immagini scattate dal fotografo Norbert Schoerner per la nuova campagna Prada Linea Rossa Eyewear 2023, che propone un paesaggio irreale dove il naturale si fonde con l'urbano, l'istintivo con la ragione. Scenari che rimandano all'essenza della vita contemporanea. Jake Gyllenhaal incarna lo spirito dell'esploratore moderno tra queste realtà contrastanti.