Reggiseni, body, lingerie a vista: la moda di primavera è sexy

Dalle bralette a fascia o a triangolo, da portare con la giacca aperta - o senza - su pantaloni sartoriali, dalla vestibilità ampia, sui jeans e sulle gonne lunghe. Ai body sagomati, per mettere in risalto le forme. Segnali inequivocabili di questa svolta audace sono arrivati in particolare dalle sfilate di Dolce&Gabbana - una celebrazione dei look anni Novanta di Madonna - e di Balenciaga, che gioca con l’effetto trompe l’oeil. L’underwear si palesa, la biancheria intima si contamina con il guardaroba di questo periodo e accompagna fino all’estate. Si punta tutto sulla seduzione, grande leitmotiv di stagione. Le trasparenze prendono nuove forme, il pizzo mette da parte il suo romanticismo per un mood più audace.