È una collezione che celebra l'essenza della bellezza italiana, una sintesi perfetta di sensualità, attitudine, carattere e fascino. Le creazioni di Dolce&Gabbana per la prossima primavera estate rendono omaggio a una figura femminile ironica e potente, che ha attraversato i decenni immortalata dal cinema, capace di affermare la propria personalità rimanendo fedele a se stessa. Una donna che gioca con la propria identità, trasformando il biondo in un tratto distintivo. E in molti dei look si notano molti rimandi a capi entrati nell'immaginario collettivo, divenuti celebri anche grazie a Madonna, come gli iconici reggiseni a cono indossati sul palco dall’artista e i corsetti con stringhe, lacci e laccetti.