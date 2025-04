Scarpe primavera 2025, dalle ballerine alle slingback: i trend

Si gioca con i materiali e le proporzioni. I modelli del momento reinterpretano i classici coniugando eleganza e portabilità. Si va dai tacchi alti e scolpiti ai più portabili, dalle punte affilate a quelle arrotondate, da indossare tutto il giorno. Le ispirazioni hanno echi rétro, come attestano anche altri evergreen, come Mary Jane, stivali e angle boots. Questi ultimi perfetti per dare un tocco boho al look. Pratici e versatili, sono un vero "must" se indossati con abiti leggeri e stampe floreali.