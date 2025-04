Alfa Romeo Stelvio 2026: sarà così?

Il modello che si vede in questi disegni è estremamente simile all'Alfa Romeo Stelvio che verrà: se li confrontate con i muletti camuffati che stanno girando in Svezia per i collaudi al freddo, noterete anche voi che una somiglianza c'è. Cosa altro sappiamo della futura Stelvio? La produzione verrà strutturata in Italia, a Cassino, sulla piattaforma Stla Large a 800 volt e la seconda generazione porterà a battesimo l'architettura digitale Stla Brain, con intelligenza artificiale e tantissime funzioni evolute. Sembra poi che la nuova Stelvio sarà proposta con diversificata gamma di motori, che spazierà dalle versioni elettriche (la versione elettrica avrà forse anche una variante supersportiva con circa 1.000 CV che sarà la nuova Quadrifoglio) a quelle ibride, con versioni full hybrid e più in là, probabilmente, anche plug-in. Dal punto di vista tecnico potrebbe essere concepita con sospensioni raffinate a quadrilatero alto davanti e multibraccio dietro.