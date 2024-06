Ogni anno, nel mese di giugno, bisogna ricordarsi di pagare l'acconto dell'Imposta municipale propria. La scadenza è di solito il 16 giugno. Quest'anno, però, il 16 giugno è domenica. Dunque, c'è tempo per pagare fino al giorno dopo, cioè il 17 giugno. L'Imu è dovuta da tutti coloro che sono titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, con alcune eccezioni. Non va pagata per la prima casa non di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 (al massimo tre, una per ogni categoria). Inoltre, sono esonerati i proprietari di immobili assimilati all'abitazione principale, come per esempio le cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza; i titolari di immobili inagibili oppure occupati abusivamente (ma bisogna avere presentato denuncia); gli alloggi sociali; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. Esenti dall'Imu anche terreni agricoli e assimilati per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nei comuni indicati nella circolare del Ministero delle Finanze 9/1993 e nei Comuni delle isole minori (allegato A alla legge 448/2001), qualora tali proprietà siano destinate a uso agrosilvo-pastorale e siano di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Esenti anche i fabbricati a uso non commerciale, per esempio quelli per l'esercizio esclusivo del culto, e quelli destinati ad attività non profit.