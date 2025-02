Concorso MAECI 2025 per 200 assistenti amministrativi: requisiti e domanda

L'avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione inPA. Le 200 persone che verranno selezionate saranno assunte come personale non dirigenziale e, in particolare, come assistenti amministrativi, contabili e consolari. Tra i duecento posti, il dieci per cento è riservato agli impiegati italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso; 15 unità sono riservate alle persone con disabilità; il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; il quindici per cento dei posti è riservato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.