Concorso Agenzia dogane e monopoli 2025, 415 posti: requisiti e domanda

L'avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane nell'area concorsi. I 415 posti, di cui dieci riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano, sono suddivisi per territorio. In particolare, saranno così attribuiti:

- 80 posti in Lombardia

- 30 in Piemonte

- 35 in Liguria

- 5 in Valle d’Aosta

- 40 in Veneto

- 25 in Friuli Venezia Giulia

- 30 in Emilia Romagna

- 10 nelle Marche

- 25 in Toscana

- 10 in Umbria

- 30 in Lazio

- 5 in Abruzzo

- 20 in Puglia

- 5 in Molise

- 5 in Basilicata

- 30 in Campania

- 5 in Calabria (di cui 2 a Crotone, 1 a Vibo Valentia e 1 a Catanzaro)

- 5 in Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro)

- 5 a Trento

- 5 in Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela)